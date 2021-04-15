الحكومة توضح حقيقة روابط متداولة لوظائف جديدة في المتحف المصري الكبير

رصدت الحكومة تداول صفحات التواصل الاجتماعي روابط تزعم الإعلان عن وظائف جديدة في المتحف المصري الكبير.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن أي وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير، وأن الروابط المتداولة مزيفة، ولا تمت للوزارة بصلة.

وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن أي وظائف جديدة في المتحف المصري الكبير يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: “www.antiquities.gov.eg”.

وحذّرت وزارة السياحة والآثار المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة السباحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتشويه سمعة الآثار المصرية.

وطلبا في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.antiquities.gov.eg).