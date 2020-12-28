الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار البنزين بعد تعديلات قرار حصيلة الزيادة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ونفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.

وأوضحت أن أسعار بيع البنزين، إلى المستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة.

ونوهت بأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، والتعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.

وأضافت أن التعديلات الخاصة بالقرار تتعلق بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين، المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، وبين الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

وذكرت أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة “يناير، وفبراير، ومارس” 2021،

فيما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين، بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر وحتى ديسمبر) 2020، وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين، بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وفي نهاية البيان ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة البترول والثروة التعدينية جميع وسائل الإعلام لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

وطلبوا في حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏ الرسمي التابع للوزارة (petroleum.gov.eg).