الحكومة توضح حقيقة رسالة تحذير متلقي لقاح كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي

رصدت الحكومة تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسالة نصية تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة النصية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.

وشددت الوزارة على أن المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة، مشيرةً إلى إتاحة كافة المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول عليه عبر الرابط التالي: “https://www.egcovac.mohp.gov.eg”.

وأكدت أنه يتم تقديم كافة الإرشادات وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين أثناء عملية التطعيم وبعدها.

وذكرت وزارة الصحة خلال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في سياق متصل، أن هناك عددًا من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي اللقاح.

وتتمثل إرشادات ما قبل تلقي اللقاح في ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأي أعراض مرضية قبل تلقي اللقاح، وكذلك إخباره بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أي مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية.

فضلاً عن إخبار الطبيب بأي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقاها سابقاً، هذا ومن الضروري التأكد من أخذ الجرعتين من نفس اللقاح.

أما بالنسبة لإرشادات ما بعد أخذ اللقاح، فتتمثل في ضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة، مع مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.

وناشد المركز الإعلامي للمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن الاتصال على رقم (25354150 /02).