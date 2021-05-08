لايف

الحكومة توضح حقيقة رسالة تحذير متلقي لقاح كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة والسكان
صفية حمدي 1:35 م, السبت, 8 مايو 21 1:35 م, السبت, 8 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسالة نصية تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة النصية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.

وشددت الوزارة على أن المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة، مشيرةً إلى إتاحة كافة المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول عليه عبر الرابط التالي: “https://www.egcovac.mohp.gov.eg”.

اقرأ أيضا  لمدة 5 أيام.. تحويلات مرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي تعرف عليها

وأكدت أنه يتم تقديم كافة الإرشادات وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين أثناء عملية التطعيم وبعدها.

وذكرت وزارة الصحة خلال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في سياق متصل، أن هناك عددًا من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي اللقاح.

وتتمثل إرشادات ما قبل تلقي اللقاح في ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأي أعراض مرضية قبل تلقي اللقاح، وكذلك إخباره بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أي مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية.

اقرأ أيضا  «التموين»: حملات مكثفة لمنع التلاعب فى أسعار المنتجات والسلع بالأسواق

فضلاً عن إخبار الطبيب بأي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقاها سابقاً، هذا ومن الضروري التأكد من أخذ الجرعتين من نفس اللقاح.

أما بالنسبة لإرشادات ما بعد أخذ اللقاح، فتتمثل في ضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة، مع مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.

وناشد المركز الإعلامي للمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

اقرأ أيضا  «غرفة الدواء»: توفير احتياطي كافٍ من الأكسجين والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار كورونا

وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن الاتصال على رقم (25354150 /02).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

رفض دعوى عدم دستورية المادة 76 من قانون الوصية

المال - خاص 1:47 م, السبت, 8 مايو 21

السجن 10 سنوات لمتهم ببث الشائعات عبر الإنترنت

المال - خاص 1:45 م, السبت, 8 مايو 21

«استجابت لـ584 حالة» رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال أبريل

صفية حمدي 11:56 ص, السبت, 8 مايو 21

الصحة : 1125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و65 وفاة

المال - خاص 1:30 ص, السبت, 8 مايو 21

وزير التعليم العالي: انتهاء العام الدراسي قبل منتصف يوليو (فيديو)

محمد مجدي 12:49 ص, السبت, 8 مايو 21

حالة الطقس اليوم السبت 8-5-2021 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا

دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 8 مايو 21