اقتصاد وأسواق

الحكومة توضح حقيقة رابط متداول على «واتساب» للحصول على معاش دائم 500 جنيه

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ذكر في بيان رسمي أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة.
صفية حمدي 1:09 م, الأحد, 14 فبراير 21 1:09 م, الأحد, 14 فبراير 21

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رصدت الحكومة تداول بعض جروبات تطبيق “واتساب” رابطًا جديدًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة القوى العاملة أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة على واتساب لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم 500 جنيه شهرياً، وشددت على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً.

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وأوضحت أن مبلغ الـ 500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وذكرت وزارة القوى العاملة في سياق متصل، أنه تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن؛ مما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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وتم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، في مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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وطلبت وزارة القوى العاملة في حالة وجود أي استفسارات الإرسال على الموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).

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بقلم صفية حمدي

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