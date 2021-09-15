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الحكومة توضح حقيقة حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر فرصة استبدالها بأخرى
صفية حمدي 12:42 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 12:42 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وذكر المركز الإعلامي لـ الحكومة في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي ، وأن الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن.

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وشددت على أن المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي والبنزين”، طالما تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، ولا يأتي من ضمنها عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.

ونوهت بأن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات تتم بعد موافقة البنك الذي يتعامل معه المتقدم، حيث يتم عمل دراسة ائتمانية للمتقدم للتأكد من إمكانية وفاء المواطن بحق سداد القسط المخصص لسيارته.

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وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وناشدهم في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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بقلم صفية حمدي

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