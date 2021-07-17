اقتصاد وأسواق

الحكومة توضح حقيقة توقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية في يوليو

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية
صفية حمدي 12:22 م, السبت, 17 يوليو 21 12:22 م, السبت, 17 يوليو 21

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رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء بشأن توقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري نتيجة تراجع إصابات فيروس كورونا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري.

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وأكدت كذلك استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي.

ونوهت بأنه يتم طرحها على البطاقات التموينية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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وناشدهم في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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بقلم صفية حمدي

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