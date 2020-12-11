الحكومة توضح حقيقة تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام والتقييم بالأبحاث

رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم…

رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سوف يتم كالمعتاد سنوياً، ليعتمد على الاختبارات التحريرية فقط ودون اللجوء إلى الأبحاث.

وأكدت على التزام كل محافظة بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الخاص بها، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، بجانب الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد طوال فترة الدراسة والامتحانات.

وذكرت الوزارة في سياق متصل، طالب الشهادة الإعدادية سوف يُحرر استمارة للامتحان بخط يده، وتتضمن الآتي: “اسم الطالب كاملاً مُطابقاً لشهادة الميلاد بجميع مواضع الاستمارة، ويتم وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته ، ومدون عليها اسمه بالكمبيوتر رباعياً من واقع شهادة الميلاد.

ويتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواقع، وختم صورة الطالب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة، وتُختم كذلك الصورة الاحتياطية من الخلف.

إلى جانب إرفاق 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب داخل الاستمارة ، واعتمادها وتكون مختومة صورة طبق الأصل”.

وفي نهاية البيان ، ناشد كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.