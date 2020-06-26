اقتصاد وأسواق

الحكومة توضح حقيقة تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين في يوليو

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونفت تلك الأنباء.
صفية حمدي 1:02 م, الجمعة, 26 يونيو 20 1:02 م, الجمعة, 26 يونيو 20

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رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية وأن ذلك بدايةً من يوليو المقبل.

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بدءًا من يوليو المقبل.

وأوضحت أنه تم إعفاء السائحين القادمين إلى البلاد  من جميع أنحاء العالم  وعلى متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرات السياحية، خلال الفترة  من 1 يوليو المقبل حتى 31 أكتوبر 2020، وذلك مع حصولهم على تلك التأشيرات عند وصولهم المطار، في إطار حرص الدولة على تنشيط السياحة.

ونوهت وزارة السياحة، في سياق متصل خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق، بأن المجلس الدولي للسياحة والسفر اعتمد ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، وقام المجلس أيضًا بمنح مصر خاتم السفر الآمن “Safe Travel”.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي امجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى الإضرار بالقطاع السياحي في مصر.

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بقلم صفية حمدي

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