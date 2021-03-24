الحكومة توضح حقيقة تسريح العاملين بمصر للطيران مع دمج شركات تابعة ترشيداً للنفقات

بالتزامن مع دمج شركات تابعة ترشيداً للنفقات وأوضحت الوزارة، أن شركة مصر للطيران بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وفقاً للمعايير العالمية، دون الاستغناء عن أى من العاملين بها

رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء حول تسريح العاملين فى شركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها ترشيداً للنفقات.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى، أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة، أن شركة مصر للطيران بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وفقاً للمعايير العالمية، دون الاستغناء عن أى من العاملين بها.

وشددت على أن الشركة تهدف لرفع كفاءة العاملين بها، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية.

وأهاب المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة الطيران المدنى بجميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار.