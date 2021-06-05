الحكومة توضح حقيقة تدشين صفحة جديدة على «فيسبوك» لإضافة المواليد بمبالغ مالية

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تدشين وزارة التموين صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين الوزارة أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية وأن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائياً.

وشددت على أن التقديم على أي من الخدمات التموينية بما فيها خدمة إضافة المواليد الجدد تتم بشكل مباشر من خلال موقع “دعم مصر” عبر الرابط التالي “www.tamwin.com.eg” أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: “digital.gov.eg”، أو التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تمويني بالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة.

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وناشد في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).