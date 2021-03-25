الحكومة توضح حقيقة تداول رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على «منحة رجال الأعمال»

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً جديداً لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على “منحة رجال الأعمال” بقيمة 700 جنيه شهرياً.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على “منحة رجال الأعمال” بقيمة 700 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، كما أن تلك المنحة وهمية، ولا علاقة للوزارة بها.

وأشارت إلى أن كافة المنح أو المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي”manpower.gov.eg”، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة فيروس كورونا، والتي بدأت في 7 مارس 2021، وذلك من خلال منافذ البريد المصري والبنك الزراعي والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

وتناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الإرسال على الموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).