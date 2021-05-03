طاقة

الحكومة توضح حقيقة تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمنطقة

وأوضحت أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقًا لحجم الاستهلاك، حيث يتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقًا لتعريفة شريحة المحاسبة، بغضّ النظر عن المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.
صفية حمدي 5:23 م, الأثنين, 3 مايو 21 5:23 م, الأثنين, 3 مايو 21

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رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

وأوضحت أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقًا لحجم الاستهلاك، حيث يتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقًا لتعريفة شريحة المحاسبة، بغضّ النظر عن المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

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وذكرت، في سياق متصل، أن برنامج القراءة الموحّد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية نجح في خفض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث قضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.

كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

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وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.

وطلبا في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء الاتصال على الخط الساخن (121).

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بقلم صفية حمدي

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