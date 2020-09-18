الحكومة توضح حقيقة تأجيل بدء الدراسة وإلغاء أنشطة الجامعات تحسبا للموجة الثانية لـ«كورونا»

الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021 سيبدأ السبت 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 5 فبراير 2021

رصدت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا ، وما تردد من أنباء بشأن إلغاء الأنشطة الطلابية في كافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/ 2021.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونفوا تلك الأنباء.

بدء الدراسة في مواعيدها المحددة 17 أكتوبر المقبل

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس، وأن الدراسة سوف تبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، والمقرر أن تبدأ 17 أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن نظام الدراسة في العام الدراسي الجديد سوف يعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

الفصل الدراسي الأول السبت 17 أكتوبر 2020 وحتى 5 فبراير 2021

ونوهت في سياق متصل، إلى أن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021 سيبدأ يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ السبت 23 يناير 2021

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، فيما تقام امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت 29 مايو 2021، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية في الجامعات

وأكدوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي 2020/ 2021 .

وأوضحت أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة في تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا وألعاب ومنافسات إلكترونية خلال العام الجامعي الجديد 2020/ 2021.

وذكرت فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتطلب حضوراً فعلياً للطلاب أنه سيتم تفعيلها باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

سيتم الإعلان عن جدول تنفيذ الأنشطة الطلابية لحميع الكليات (النظرية – العملية) وفق جدول أيام حضور الطلاب

ونوهت إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول تنفيذ الأنشطة الطلابية لحميع الكليات (النظرية – العملية) وفق جدول أيام حضور الطلاب الفعلي للكليات والجامعة، إضافة لما سيتم تفعيله من أنشطة من خلال برامج (أونلاين).

وأضافت الوزارة أنه سيتم إجراء بث مباشر للعديد من الورش على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع فيديوهات ومقاطع توعوية قصيرة لمجموعة من الإعلاميين والمذيعين والمؤثرين حول طرق التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مع عقد دورات تدريبية متخصصة لرفع مهارات وقدرات القيادات الطلابية والقيادات من شباب أعضاء هيئة التدريس ومن الهيئة المعاونة وأخصائي ومديري رعاية الشباب من خلال برامج (أونلاين)، بالتنسيق مع المراكز المتنوعة بمراكز تطوير التعليم الجامعي الموجودة في كل جامعة لتحقيق الاستفادة القصوى والتنمية المنشودة.

التعليم العالي: إقامة حفلات فنية (أونلاين) من فرق ومنتخبات الجامعات

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه سيتم إقامة حفلات فنية (أونلاين) من فرق ومنتخبات الجامعات وعلى مسارح الجامعات مع بث مباشر على الصفحات الرسمية أو برامج اليوتيوب لكل جامعة.



ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب المدارس والجامعات.