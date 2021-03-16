الحكومة توضح حقيقة انتشار مخدر جديد على شكل «مظروف مغلق» يستخدم في الخطف

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية، يزعم انتشار مخدر جديد على شكل “مظروف مغلق” أو “صورة استيكر” يستخدم في حالات الخطف.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل “مظروف مغلق” أو “صورة استيكر” يستخدم في حالات الخطف، مُوضحةً تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة.

وشددت على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.