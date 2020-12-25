سيـــاســة

الحكومة توضح حقيقة اللافتات الإعلانية «الخطر يقترب» لإثارة الهلع بين المواطنين

ونفى مجلس الوزراء، في بيان رسمي، تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لنشر الحكومة أية لافتات إعلانية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين.
صفية حمدي 2:43 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20 2:43 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

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رصدت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن نشر الحكومة لافتات إعلانية في بعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة “الخطر يقترب” لإثارة الهلع بين المواطنين.

ونفى مجلس الوزراء، في بيان رسمي، تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لنشر الحكومة أية لافتات إعلانية تحمل عبارة “الخطر يقترب” لإثارة الهلع بين المواطنين.

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وشدد مجلس الوزراء على أن تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائيًّا.

وأوضح أنه تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من جميع الشوارع لمخالفتها معايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان وحفاظًا على الأمن والسِّلم المجتمعي.

وحذّر مجلس الوزراء  المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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وأهاب مجلس الوزراء بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

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بقلم صفية حمدي

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