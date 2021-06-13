الحكومة توضح حقيقة الرسالة الصوتية بانتشار مرض «الحصبة» بين الأطفال

شددت الصحة على حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض

رصدت الحكومة تداول بعض جروبات تطبيق “واتساب” رسالة صوتية تزعم انتشار مرض “الحصبة” بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة والتي تزعم انتشار مرض “الحصبة” بين الأطفال بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

وشددت على حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

وذكرت فى سياق متصل، أنه تم الإعلان عن انطلاق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين (المقيمين على أرض مصر)، التي تساهم بشكل فعال في رفع مناعة الأطفال ضد الأمراض المختلفة.

وتستهدف تلك الحملة المحدودة المحافظات الحدودية والمناطق النائية فقط، بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات، والتي يكثر تواجد غير المصريين بها.

كما تستهدف الحملة تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من 5 أعوام وحتى 15 عاماً، ويشارك في الحملة أكثر من 249 من الفرق الطبية والفنية والإدارية، والذين تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية، والإدارات الصحية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

وناشد للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).