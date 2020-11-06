الحكومة توضح حقيقة استرداد قيمة خصومات مبادرة «مايغلاش عليك» من البطاقات التموينية

أكدت أن الخصم المقدم إلى أصحاب البطاقات التموينية ضمن المبادرة دعم مقدم من الدولة ولا يتم استرداده بأي حال من الأحوال

رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن استرداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة “مايغلاش عليك” من أرصدة البطاقات التموينية .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لاسترداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة “مايغلاش عليك” من أرصدة البطاقات التموينية.

وأوضحت أن الخصم المقدم إلى أصحاب البطاقات التموينية ضمن المبادرة، دعم مقدم من الدولة ولا يتم استرداده بأي حال من الأحوال، حيث يقدر قيمته 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، ويحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة.

ونوهت في السياق ذاته، إلى أنه تم مد المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي “مايغلاش عليك” وبذات الشروط لمدة شهر إضافي بدلاً من الموعد الذي كان مقرر لانتهائها يوم 26 أكتوبر 2020.

مبادرة “مايغلاش عليك” تستمر في طرح المنتجات بخصومات تصل إلى 20%

وتستمر المبادرة في طرح المنتجات بخصومات مقدمة من الصناع والتجار وتصل إلى 20%، إضافة إلى ما تقدمه الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي إلى أصحاب البطاقات التموينية، بنحو 10% إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوي 15%.

ويعادل الخصم 14% بدلاً من 10%، إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15%.

وتتيح المبادرة كذلك لأصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، من خلال إضافتها إلى الرصيد، واستخدامها في شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة في منافذ البيع والتي تتواجد بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

ورصدت الحكومة أيضا ما تم تداوله بشأن وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري.

وزارة التموين: لا صحة لوقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري.

وأكدت استمرار صرف الكمامات القماشية بشكل طبيعي في جميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي.

وأشارت إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد فأكثر، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، في إطار سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا

ونوهت في سياق متصل، إلى أنه تم البدء في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر نوفمبر، وتم ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول.

وتم طرح منتجات الخضراوات والفاكهة في المنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، وتم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارتا المالية والتموين والتجارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.