الحكومة توضح حقيقة احتساب درجات امتحان الفصل الأول للإعدادية بالمجموع الكلي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن احتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي.

وأوضحت أن نظام تقييم الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول سوف يتم من خلال عقد امتحان موحد في 7 مارس 2021 الجاري لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول داخل ورقة امتحانية واحدة بدون درجات، حيث ستكون النتيجة “اجتياز أو عدم اجتياز” ، على أن يكون اجتياز الطالب لهذا الامتحان شرطًا أساسياً للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم احتساب المجموع الكلي للطالب على امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها تحريرياً في لجان مدرسية في يونيو المقبل.

ونوهت في سياق متصل، بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُعقد تحريرياً في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

وبالنسبة للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول عليه التقدم للامتحان التكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطاً أساسياً للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق في المرحلة الثانوية وفق درجات الفصل الدراسي الثاني.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وطلبت وزارة التربية والتعليم في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).