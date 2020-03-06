الحكومة توضح حقيقة اتجاهها لرفع أسعار الغاز المنزلي

تم توصيل الغاز لـعدد 2013 مستهلكاً تجارياً، وعدد 56 مصنعاً خلال عام 2019.

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي نتيجة رفع تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي “الشبكة القومية للغازات الطبيعية” لعام 2020.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ونفت تلك الأنباء.

الحكومة : لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي والأسعار الحالية هي المعمول بها دون أي زيادة

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، وأن الأسعار الحالية هي المعمول بها ودون أي زيادة.

وأوضحت الوزارة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وبين تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.

وأوضحت وزارة البترول أن أسعار الغاز المنزلي كما هي، والوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في جميع محافظات مصر.

وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي في منازلهم.

وذكرت الحكومة أن الدولة عملت على تقديم عدة تسهيلات لتشجيع المواطنين على التعاقد على الغاز المنزلي.

وشملت تلك التسهيلات إطلاق مبادرة لتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية بدون مقدم تعاقد، وبقسط شهري 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات دون فوائد.

ويتم تحصيل القيمة على فاتورة استهلاك الغاز الشهرية .

وأكدت الحكومة على أن ذلك ضمن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعي محل أسطوانة البوتاجاز، ولتخفيف العبء المادي على المواطنين وتوفير مصدر آمن لهم ونظيف للطاقة.

وزارة البترول : نسبة توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية زادت بنحو 12.6%

وأوضحت الحكومة أن نسبة توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية زادت بنحو 12.6%، ووصلت إلى 10.7 مليون وحدة عام 2019 مقابل 9.5 مليون وحدة عام 2018.

وأكدت الحكومة على أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تغطية احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي.

وزارة البترول : تم توصيل الغاز إلى 2013 مستهلكاً تجارياً و56 مصنعاً خلال عام 2019

وأضافت أنه تم توصيل الغاز لـعدد 2013 مستهلكاً تجارياً، وعدد 56 مصنعاً خلال عام 2019.

وزاد عدد السيارات التي تم تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعي بنسبة 16.7%، ووصلت إلى 300 ألف سيارة عام 2019، مقابل 257 ألف سيارة عام 2018.

ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، أهابت وزارة البترول والثروة المعدنية بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

وطلبت في حالة وجود أي استفسارات الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (petroleum.gov.eg).