الحكومة توضح حقيقة إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار خطة الوزارة الاحترازية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، تم تخفيف عدد أيام الحضور في المدارس

رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب فى المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس في العام الدراسي الجديد.

وأوضحت أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد وفقاً للخطة المعلنة من قبل الوزارة.

وزارة التربية والتعليم : لا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس

ونوهت إلى أن ذلك مع تفعيل نظام التعلم عن بعد بجانب الذهاب إلى المدرسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار خطة الوزارة الاحترازية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، تم تخفيف عدد أيام الحضور في المدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية،

وفقاً لرؤية مدير المدرسة، وبما يضمن توزيع الكثافات الطلابية على الفصول مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وتم كذلك إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل.

ورصدت الحكومة أيضا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة في مختلف المراحل التعليمية.

وزارة التعليم : إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي رسوم دراسية

وأوضحت الوزارة أنه تم إعفاء جميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي رسوم دراسية وفقاً للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020.

وشددت على أن أحكام القرار تسري على جميع المدارس التي صدر قرار بإنشائها أو حاصلة على ترخيص من الوزارة.

وتم التنويه في السياق ذاته، إلى أنه وفقاً للمادة الثامنة من القرار تم تحديد الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة في المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وذلك لتشمل “الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”.

فضلاً عن أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

كما تم إعفاء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين.

إلى جانب إعفاء أبناء مصابي الثورة، وطلاب حلايب وشلاتين، وأبو رمادة في البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

إضافة إلى طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات وللأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين في المدارس.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور.

وطالبا في حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم الوزارة (27963273).