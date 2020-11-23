الحكومة توضح حقيقة إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات واستبدالها بأبحاث

بسبب ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الجامعات والمعاهد

رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الجامعات والمعاهد للعام الدراسى الحالى واستبدالها بأبحاث.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ونفت تلك الأنباء ، وأكدت أنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى استعداد كافة الجامعات والمعاهد لإجراء الامتحانات وفقاً لنظام التعليم الهجين سواء ورقياً أو إلكترونياً من خلال المنصة التعليمية، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل أزمة كورونا.

ونوهت فى السياق ذاته، إلى أن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحى للطلاب فى الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك التشديد يتم على الجميع بضرورة الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات.

مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومتابعة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.

وفى نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى لتحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.

وطلبت وزارة التعليم العالى فى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).