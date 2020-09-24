الحكومة توضح حقيقة إغلاق محطات المترو الجمعة والسبت

رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إغلاق كافة محطات المترو من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت نتيجة أعمال صيانة ضرورية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة النقل أن حركة المترو بكافة خطوطه الثلاثة يومي الجمعة والسبت منتظمة وتسير بشكل طبيعي من الساعة 5.15 صباحاً حتى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة النقل بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.