الحكومة توضح حقيقة أخطاء مناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية

أضافت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد شهد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء حول وجود أخطاء في مناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لوجود أي أخطاء في مناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية .

وشددت على أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء ورقية أو إلكترونية خالية من أي أخطاء، وهناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أية أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك يتم حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف.

التعليم: المكتبة الرقمية تعد أحد أهم المكتبات الموثوق بها على الإنترنت

وأشارت الوزارة خلال بيان الحكومة إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، وذلك نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في سياق متصل، أن العام الدراسي الجديد شهد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين بهدف تعويض الطلاب عن طريق الدراسة من المنزل.

وذكرت بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، أنه يتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب وتشمل : “منصة البث المباشر للحصص الافتراضية – المنصة الإلكترونية study.ekb.eg – منصة إدمودو Edmodo.org”.

كما تم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية هي: “الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية”.

وأوضحت أن ذلك يأتي في حين تعتمد الوزارة بشكل أساسي على بنك المعرفة في توفير المناهج ومصادر التعلم المختلفة للطلاب وخاصة في المرحلة الثانوية، حيث يتم العمل على ربط التابلت ببنك المعرفة لتحقيق أكبر استفادة للطلاب.

ونوهت الوزارة إلى أنه سيكون للقنوات التعليمية دورا بارزا في توفير الدروس بشكل مجاني للطلاب، حتى يستطيع الطلاب الاستفادة منها بشكل يومي ودون تحمل أي أعباء مالية.

وفي نهاية البيان ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وطلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).