الحكومة توصل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون مسكن بنهاية 2020/ 2021

11.2 مليون وحدة سكنية يعمل بالغاز الطبيعي فى مصر منذ بدء النشاط حتى الآن

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالي 2020 /2021 قبل موعده المستهدف بعام .

وأكد وزير البترول حرص الدولة من خلال القيادة السياسية والحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل .

وشدد على التوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كإحدى الثروات التى تتمتع بها مصر بديلاً للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج .

ولفت وزير البترول إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 2. 11 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن .



وأوضح “الملا” أنه جار العمل حالياً على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون و 100 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2020 /2021 .

ويتم ذلك على الرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا .

وأكد استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية .

وتتضمن المبادرة التقسيط على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيها شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.



وفى إطار برنامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعى في كافة أنحاء الجمهورية ، جار حالياً إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030 .

كما تتم دراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان.

وسيتم التوصيل باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية.

ويجري حالياً الإنتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على أعلى معايير الأمان .

ولفت إلى أن توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة يدعم تنفيذ ذلك الأسلوب .

وتابع أن الطرق مؤهلة لاستخدام هذه التقنية التي تعد الخيار الأمثل للتوصيل لمحافظة الوادى الجديد التي تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعي حوالي 230 كيلو متر وبالتالي ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة .



وعلى جانب آخر جار حالياً استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3 .

وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربي في هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 2. 1 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحهم للاستخدام خلال العام المالي الحالى .

ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة .

كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادت الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو مايحقق عدة مزايا حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعي وبالتالي الحفاظ على الطاقة .

إلى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى.

كما تقوم وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود.

وسيتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.