اقتصاد وأسواق

الحكومة : توريد 2.5 مليون طن قمح حتى الآن.. ويوجد مخزون إستراتيجي كاف من جميع السلع

لم تتوقف أعمال التوريد سوى أول وثاني أيام عيد الفطر، وتم استئناف التوريد عقب ذلك من خلال أكثر من 450 موقع تسلم على مستوى الجمهورية.
صفية حمدي 6:58 م, الأثنين, 17 مايو 21 6:58 م, الأثنين, 17 مايو 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين آخِر بيانات موسم توريد القمح، وقال إنه يسير بصورة جيدة للغاية منذ انطلاقه منتصف شهر أبريل الماضى، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن، ولم تتوقف أعمال التوريد سوى أول وثاني أيام عيد الفطر، وتم استئناف التوريد عقب ذلك من خلال أكثر من 450 موقع تسلم على مستوى الجمهورية. 

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وتطرّق وزير التموين إلى موقف توافر السلع الأساسية، حيث أكد وجود مخزون إستراتيجي كاف من جميع السلع الغذائية، وأنه أسهم فى استقرار الأسعار، وتفادي أي نقص فى تلك السلع، حتى خلال فترة ذروة أزمة فيروس كورونا حول العالم. 

وأشار وزير التموين إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير كَميات كافية من السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة، بأسعار مخفضة. 

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بقلم صفية حمدي

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