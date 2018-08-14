الحكومة توجه بتضافر الجهود لإنجاح عودة الجماهير للملاعب أول سبتمبر

أ ش أوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية تضافر جهود مختلف الجهات من أجل نجاح عودة الجماهير لحضور المباريات والظهور بصورة حضارية تعكس الروح الرياضية فى المنافسة ، والتشجيع المنضبط مع ضرورة التعامل بحسم مع أي خروج عن القواعد والضوابط الموضوعة

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وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية تضافر جهود مختلف الجهات من أجل نجاح عودة الجماهير لحضور المباريات والظهور بصورة حضارية تعكس الروح الرياضية فى المنافسة ، والتشجيع المنضبط مع ضرورة التعامل بحسم مع أي خروج عن القواعد والضوابط الموضوعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

وأشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلاله إلى ما تم مؤخراً من تنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية والاجتماع مع اتحاد الكرة وممثلي الأندية ، فقد تم الاتفاق على بدء حضور الجماهير لمباريات كرة القدم في أول سبتمبر المقبل على أن يبدأ التدرج في ذلك في حدود 5 آلاف متفرج مع عدد من التوصيات المهمة في هذا الشأن التي سيتم الالتزام بها.

ووجه وزير الشباب والرياضة خلال اجتماع مجلس الوزراء الشكر لوزارتي الدفاع والداخلية اللتين قدمتا الدعم الكامل للعمل على عودة الجماهير للمدرجات.