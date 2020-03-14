الحكومة توجه الداخلية بغلق المراكز التعليمية والدروس الخصوصية

كل الإجراءات هي احترازية ووقائية للحد من انتشار المرض

أعلن الدكتور مطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه وجه وزير الداخلية بغلق أي أماكن يتم فيها عملية تعليمية لمدة أسبوعين كإجراء احترازي للحد من الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك أسوة بقرار الرئيس تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين .

وأضاف في مؤتمر صحفي له بمقر المجلس أن كل الإجراءات هي احترازية ووقائية للحد من انتشار المرض بعد انتشار المصابين في أكثر من مكان، موضحا أن قرار التعليق جاء بسبب أن قوام الطلاب في المدارس والجامعات هو 25% من الشعب المصري لذلك كان من اللازم تقليل الاختلاط.

وقال مدبولي إنه وجه وزير الداخلية ووزير الشباب الرياضة لتعليق أي نشاط رياضي أو تعليمي خلال أسبوعين للحد من الاختلاط والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

واضاف رئيس الوزراء أن قرار الأجازة بالمدارس والجامعات الهدف منه الحد من التجمعات.

وأشار إلى أن التوجيهات إلى وزارة الداخلية شملت أي مراكز دروس أو أنشطة مدرسية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

وقررت السلطات الفرنسية، ، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتة، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين .