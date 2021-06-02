الحكومة توافق مبدئيا على طرح 9 مشروعات لوزارة النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص‎

استعرضت اللجنة العليا لشئون المشاركة القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء اليوم عدداً من المشروعات المستقبلية المقدمة من وزارة النقل والمزمع طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وعددها 9 مشروعات.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن تلك المشروعات تضم 5 مشروعات تتعلق بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، تستهدف استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط، وتحقيق مفاهيم اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، ومنع التكدس بالموانئ البحرية، ودعم الاقتصاد القومي.

وتم بحث موقف الدراسات والطرح لتلك المشروعات الخمسة، وتتضمن مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان بتكلفة 200 مليون دولار، والذي يخدم محور التنمية القاهرة ـ أسوان، ويمتد ليخدم محور القاهرة ـ كيب تاون، لتيسير حركة الصادرات والواردات للمنطقة.

كما تتضمن الدراسات مشروع إنشاء المركز اللوجيستي على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة 300 مليون دولار، والذي يخدم الميناء الجاف والموانئ البحرية مثل الاسكندرية والدخيلة، وكذا المناطق الصناعية المجاورة.

وتضمنت مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية التي تم بحثها إنشاء ميناء جاف بمدينة السادات على مساحة 75 فدانا بتكلفة 161 مليون دولار، يخدم المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وإنشاء ميناء جاف بمدينة برج العرب على مساحة 90 فداناً، بتكلفة 100 مليون دولار، لخدمة المنطقة الصناعية في مدينتي برج العرب والعلمين الجديدة، فضلاً عن إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان.

كما تضمنت المشروعات المستقبلية المقدمة من وزارة النقل المزمع طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ثلاثة مشروعات مرتبطة بالهيئة العامة لموانئ الإسكندرية والدخيلة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدى الهيئة العامة لميناء الاسكندرية من بضائع وحاويات.

وتتضمن تلك المشروعات تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة، بما يسمح للمحطة باستقبال 4 سفن بطول 240 متراً وسفينة بطول 400 متر، واضافة طاقة استيعابية متوقعة للحاويات من 9 إلى 11 مليون طن/السنة، وطاقة استيعابية متوقعة للغلال والبضائع العامة من 6 إلى 7 ملايين طن.

إضافة إلى مشروع تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، لزيادة تداول بضائع الصب الجاف بالميناء، بحيث يتيح ذلك التطور استقبال 4 سفن بطول 240 متراً، واضافة طاقة استيعابية تقديرية من 6 إلى 7 ملايين طن إضافية كل عام.

كما تضمنت مشروعات قطاع النقل المستقبلية مشروعاً يرتبط بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، يتمثل في تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة متعددة الأغراض من الحاويات والبضائع العامة في سفاجا، في إطار استراتيجية المثلث الذهبي في صعيد مصر التي تستهدف تعزيز التجارة الخارجية، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في صعيد مصر وتحسين تشغيل الموانئ ومواءمتها مع احتياجات إتجاه النمو لنقل البضائع في العالم.

ويتضمن هذا المشروع انشاء رصيف بطول 700 متر لاستقبال السفن والحاويات والبضائع العامة بمساحة اجمالية للظهير الخلفي 800 ألف م2، وايجاد طاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنوياً تصل إلى 3 ملايين حاوية، واستقبال بضائع عامة تصل الى 7 ملايين طن.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الموافقة المبدئية على اتخاذ الاجراءات والخطوات الخاصة بطرح هذه المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية هذه المشروعات فى تحقيق أوجه التنمية فى قطاع النقل، وجدد التأكيد على تشجيع الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.

من ناحية أخرى، وفي إطار توجه الدولة نحو تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الخدمة التعليمية من خلال مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والاهتمام بزيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، استعرض اجتماع اللجنة العليا للمشاركة الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وتم الإشارة إلى أن المرحلة الثانية للمشروع شهدت تقدم عدد من الشركات بطلبات للتأهل للطرح الثاني، وتم تحديد عدد من قطع الأراضى الملائمة للطرح على المستثمرين في عدد من المحافظات، مع التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير ملفات تلك الأراضي كاملة.