الحكومة توافق على 3 اتفاقيات بقيمة تقارب 2 مليار دولار

الاتفاقات مع الصندوق الكويتي، والاتحاد الأوربي والبنك الدولي متابعات وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على ثلاث اتفاقيات مهمة مع كل من الكويت والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي . وقا

الاتفاقات مع الصندوق الكويتي، والاتحاد الأوربي والبنك الدولي



متابعات



وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على ثلاث اتفاقيات مهمة مع كل من الكويت والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي .





وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر – في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاتفاقية الأولى تتضمن إنشاء محطة مياه في العريش بالاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة إجمالية 12 مليون دينار كويتي.





وأشارت إلى أن الاتفاقية الثانية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون يورو تشمل ثلاث قطاعات هي الطاقة الجديدة والمتجددة الحماية المجتمعية والسكان والإصلاحات التشريعية الحكومية.





وأضافت أن اتفاقية الثالثة تم إبرامها مع البنك الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة مليار و150 مليون دولار وهي تمثل الدفعة الثالثة من قرض البنك الدولي لمصر.

