الحكومة توافق على مشاركة قطع أثرية بمعرض «إفريقيا وبيزنطة» في متحف المتروبوليتان بنيويورك

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشاركة عدد من القطع الأثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي، ودير سانت كاترين بمعرض “إفريقيا وبيزنطة”، المزمع إقامته بمتحف “المتروبوليتان” بنيويورك خلال الفترة من 13 /11/ 2023 إلى 3/ 3/ 2024، ومتحف “كليفلاند” للفن بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14/ 4 /2024 إلى 21 /7 /2024.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة مأخذ وممر ومحطة تخفيض الغاز.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 124 مترا مربعا بمنطقة خلف الملابس الجاهزة بنطاق حي ثالث، لصالح ثلاثة من المواطنين لإضافتها إلى القطعة المباعة بجلسة مزاد 7 أغسطس 2010، والمتنازل لهم عنها.

كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 320 مترا مربعا كائنة بمدخل مدينة اهناسيا، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمُقام عليها مبنى الهايبر ملك الشركة.