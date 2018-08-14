الحكومة توافق على مد العمل بتقديرات الضريبة العقارية عامين

مها أبو ودنوافق مجلس الوزراء، اليوم، على تعديل تشريعي يقضي بمدّ العمل بتقديرات الضريبة العقارية لمدة عامين، دون إعادة التقدير الخمسي المنصوص عليه قانونًا، مرة أخرى قبل نهاية 2020.كانت "المال" قد توقعت اتجاه الحكومة لمد العمل بتقديرات الضريبة العقارية لمدة عام واحد، بعد انتهاء م

مها أبو ودن





وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تعديل تشريعي يقضي بمدّ العمل بتقديرات الضريبة العقارية لمدة عامين، دون إعادة التقدير الخمسي المنصوص عليه قانونًا، مرة أخرى قبل نهاية 2020.

كانت “المال” قد توقعت اتجاه الحكومة لمد العمل بتقديرات الضريبة العقارية لمدة عام واحد، بعد انتهاء مهلة التقدير الخمسى التى تلزم الحكومة بإعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات، بزيادة حدِّها الأقصى 30% فقط عن آخِر تقدير لأي عقار.

وينص قانون الضريبة العقارية على إعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات فيما سمّاه القانون بالتقدير الخمسى، إلا أن التعديل الذى وافقت عليه الحكومة، اليوم، يقضي باستمرار العمل بتقديرات الضريبة العقارية المعمول بها منذ بدء سريان القانون فى عام 2013 حتى نهاية 2020، أى مد العمل بتلك التقديرات لمدة عامين.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من 1 يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من 1 يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية، خلال هذين العامين الإضافيين، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

وخلال الاجتماع طالب رئيس الوزراء بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أي تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.