الحكومة توافق على طلب تحالف 4 شركات لتنفيذ محطة رياح إضافية برأس غارب

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على الطلب المقدم من تحالف (ENGIE – ORASCOM TOYOTA – TSSUSHO ) لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقي

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على الطلب المقدم من تحالف (ENGIE – ORASCOM TOYOTA – TSSUSHO ) لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى %20 من إجمالى الطاقة المولدة بحلول 2020.

