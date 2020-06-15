الحكومة توافق على دعم منظومة الرى الحديث بقيمة 5 آلاف جنيه للفدان

المبلغ يرد بعد عامين دون فوائد

وافق مجلس الوزراء بحسب مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى على إنشاء آلية لدعم الفلاحين بمبلغ 5 آلاف جنيه للفدان، بغرض تنفيذ منظومة الرى الحديث، على أن تسترد الوزارة المبلغ بدون فوائد بعد عامين.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن الآلية الجديدة هدفها التيسير على الفلاحين، خاصة أن الكثرين منهم لا تتوفر لديهم السيولة المالية الكافية لتنفيذ المنظومة، ومن ثم كان لابد من توفير تيسيرات مصحوبة بشروط محددة، مع تطبيق القانون على المخالفين.

وتتمثل المنظومة الحديثة فى الرى من خلال الرش والتنقيط والرشاشات، ويستهدف المشروع فى المقام الأول استخدام المياه بحسب الاحتياج، ويحدد ذلك نوع المحصول، ومن ثم تقليل الفاقد والمهدر من مياه الرى عن طريق البخر.

وأعلنت وزارة الرى فى وقت سابق، أنه تم تفعيل القانون الخاص بحصر المناطق التى تخالف نوع الرى المقرر فى الأراضى الجديدة، وتحصيل غرامات تبديد المياه البالغ قيمتها حالياً 3600 جنيه على المخالف، مع النظر فى زيادتها كل فترة، فضلاً عن إعلان الوزارة عن برنامج لتبطين الترع والمصارف الرئيسية لتقليل الفاقد السنوى من المياه.

ويستهدف النظام الجديد جميع أراضى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة التى سيتم استصلاحها، مع عدم التغيير بمحافظات شمال الدلتا حتى لا تتداخل مياه البحر بمياه الخزان الجوفى.

وأشار المصدر إلى أن نظام الرى الحديث سيتم تطبيقه فى جميع الأراضى خلال فترة 10 سنوات على 3 مراحل، الأولى يتم تطبيقها فى مناطق الاستصلاح التى تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التى تعانى من مشاكل فى مياه الرى، مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ 400 فدان، والثانية تشمل مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ 1.6 مليون فدان، على أن تستغرق فترة تنفيذ المرحلتين 4 سنوات.

وأوضح المصدر أن فترة تنفيذ المرحلة الأخيرة تستغرق 6 سنوات وستكون فى المحافظات الجنوبية بالوادى والدلتا، ومناطق الزراعات الحقلية، بزمام يبلغ 4 ملايين فدان.

ووضعت الوزارة خطة لمتابعة مناسيب أعالى النيل، ومعدلات سقوط الأمطار، ومتابعة مناسيب البحيرات التى تستقبل مياه المصارف لحصر كميات المياه المتاحة حاليا، إضافة إلى متابعة مناسيب فرعى دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين. ويصل حجم الموارد المائية حالياً إلى 76.4 مليار متر مكعب، منها 55.5 مليار متر مكعب حصة ثابتة لمصر من نهر النيل، تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.