الحكومة توافق على دعم صادرات الأسمنت

أحمد علي:قررت الحكومة تحفيز صادرات قطاع الأسمنت المحلى عبر تحمل %50 من تكلفة نقلها للخارج، بناء على مقترح من اتحاد التشييد ومواد البناء.قال المهندس فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت وعضو اتحاد التشييد ومواد البناء، إن الحكومة أبلغت الاتحاد منذ يومين تقريبًا بموافقتها على تحم

أحمد علي:

قررت الحكومة تحفيز صادرات قطاع الأسمنت المحلى عبر تحمل %50 من تكلفة نقلها للخارج، بناء على مقترح من اتحاد التشييد ومواد البناء.

قال المهندس فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت وعضو اتحاد التشييد ومواد البناء، إن الحكومة أبلغت الاتحاد منذ يومين تقريبًا بموافقتها على تحمل نصف تكاليف نقل صادرات الأسمنت.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحكومة تعتزم زيادة دعم صادرات الأسمنت خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا تلك التى ستوجه للأسواق الأفريقية فى إطار اتجاه الدولة نحو تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء.

وأوضح أن الاتحاد طالب خلال الفترة الماضية بدعم الصادرات والشركات العاملة بالمجال عبر التقدم بعدة اقتراحات للحكومة، ممثلةً فى وزارة الصناعة من ضمنها تحمل الحكومة تكلفة النقل، خاصة أن صادرات قطاع الأسمنت المصرى فى العام الجارى سجلت صفرًا تقريبًا، مرجحًا عودة الأمور إلى نصابها خلال العامين المقبلين بعد دعم الحكومة والتحول لتشغيل المصانع بالفحم.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتحديداً الغاز الطبيعى خلال الفترة الماضية أدى إلى تحمل شركات الأسمنت أعباء مالية كبيرة ما ترتب عليه تحول بعضها لخسائر.

وسجلت شركة القومية للأسمنت خسائر بقيمة 240 ألف جنيه فى الـ9 شهور الأولى من العام الجاري، كما تكبدت شركة السويس للأسمنت خسائر بقيمة 196 مليون جنيه، فيما تراجعت أرباح شركة مصر قنا للأسمنت بنسبة %83 لتصل إلى 38.6 مليون جنيه بالتسعة شهور الأولى من 2017، وانخفضت أيضًا أرباح بنى سويف للأسمنت بنسبة %43 لتصل إلى 65.4 مليون جنيه.

وأوضح مصطفى أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج لدرجة فقدان الميزات التنافسية للأسمنت المحلي، مقارنةً بنظيره فى الأسواق المنافسة وتحديداً تركيا.

وقال إنه عقب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء لجأت شركات الأسمنت المحلية إلى توليد طاقة المصانع عبر الفحم، إلا أن طول الفترة الزمنية للتحول للفحم، ترتب عليها ارتفاع سعر الطن وانخفاض الإنتاج ومن ثم تراجع حجم الصادرات.