الحكومة توافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة الأمريكية للحوكمة الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء في احتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة، المُوقع فى القاهرة بتاريخ 29 /9/ 2020.

ووفقًا للقرار، يهدف التعديل الأول إلى إضافة مبلغ 22 مليونًا و838 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لالتزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 50 مليونًا و513 ألف دولار أمريكى.

وجاء في نص القرار أن ذلك من أجل الاستمرار فى التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة التى تستهدف زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الافريقى رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ يوم 21 /10 /2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

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