الحكومة توافق على تعديلات باتفاقية منحة الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة التمويل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

وجاء في القرار أن التعديل الرابع يهدف إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و50 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليونا و136 ألف دولار.

وذكر أن ذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُتمثلة فى دعم برنامج تنظيم الأسرة، والمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعليم الأساسي – مرحلة ثانية.

وذكر أن التعديل الخامس يهدف إلى إضافة مبلغ 17 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليونا و110 آلاف و890 دولارا، من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والمُتمثلة فى برنامج التعلُم المصرى الأمريكي، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبرامج محو الأمية للكبار والتعلُم المجتمعى.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصرى الأمريكى المشترك للعلوم والتكنولوجيا، والمُتمثلة فى تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، وكذا منح البحوث التعاونية، ومنح العلوم المتكاملة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.

ويهدف إلى إضافة مبلغ 31 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 287 مليونا و200 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والمُتمثلة فى الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، إلى جانب تنفيذ برنامج المنح الدراسية القومى.

ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).

ويهدف التعديل السادس لإضافة مبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليونا و98 ألف دولار.

وجاء بالقرار أن ذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والمُتمثلة فى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، إلى جانب الأنشطة الخاصة بزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، فضلاً عما يتعلق بتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.