الحكومة توافق على تعاقد «الصحة» مع «جريفولز إيجيبت» لمشتقات البلازما

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما، لتصنيع مشتقات البلازما المجمعة من خلال مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة؛ سعياً لتوفير المنتجات الطبية الضرورية للدولة المصرية.

ووافق في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، على إصدار تراخيص بناء للمباني والمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تخصيص مساحة 487 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الحيبة، مركز الفشن، محافظة بني سويف، وذلك لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمع صحي استشفائى بيئى متكامل، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 1/8/2022، فيما يتعلق بأوامر الإسناد وزيادتها لعدد 61 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بما يسهم فى استكمال تلك المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.