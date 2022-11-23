الحكومة توافق على بيع أرض بمدينة نصر لـ«إمارات مصر» لإقامة محطة وقود

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للمحافظة، بالغ مساحتها 3 آلاف م2، في حي شرق مدينة نصر على محور محمد علي فهمي، شمال محور الياسمين، لصالح شركة “إمارات مصر” للغازات البترولية لإقامة محطة وقود عليها.

وذكر أن ذلك في إطار الحرص على توفير الخدمات على الطرق لخدمة قاصديها نحو مختلف المناطق.

كما اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع، في أرض ومبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، المملوك للمحافظة، والكائن بشارع سعد زغلول في حي المناخ، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، بهدف تطويره وزيادة قدراته وتقديم الخدمة الطبية ضمن الدور المجتمعي لهذه المؤسسة الأهلية لخدمة أبناء المحافظة.

واعتمد مجلس الوزراء أيضا نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 5001م2، بإحدى المناطق الجبلية في مدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت الفندقية؛ لإقامة خيمة بدوية ومطعم سياحي عليها.

وذلك في إطار تعظيم المقومات السياحية للمدينة، وجذب الزائرين لتلك المنطقة الجبلية التي تتميز برحلات السفاري، وكذلك إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة.