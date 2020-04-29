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الحكومة توافق على بدء إجراءات قرض بـ 400 مليون دولار من البنك الدولى

يأتى ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد
المال - خاص 2:11 م, الأربعاء, 29 أبريل 20 2:11 م, الأربعاء, 29 أبريل 20

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وافق مجلس الوزراء على السير فى الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكى بدلاً من 250 مليون دولار.

يأتى ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسى للمنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال ترأس مدبولى، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس ” كورونا” المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.

واستهل رئيس الحكومة الاجتماع بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس ” كورونا” لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات.

من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا.

ووجه بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.

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بقلم المال - خاص

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