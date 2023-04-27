الحكومة توافق على انضمام مصر إلى اتفاق التعاون الإقليمي للبحث والتنمية والتدريب في العلم والتكنولوجيا النوويين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى الصيغة المُعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين “AFRA”، التي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

وتمت الإشارة إلى أن اتفاق “الأفرا” بين الحكومات الأفريقية يستهدف تحقيق التعاون الأفريقي الإقليمي والتكامل للبحث والتنمية والتدريب على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، وانضمت مصر لهذا الاتفاق منذ إنشائه عام 1990، ويبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة به حالياً 45.

ومن خلال الاتفاق، تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدات للدول الأفريقية الأعضاء وتأخذ شكل الإمداد بالأجهزة ومستلزمات التشغيل، والتدريب، وإيفاد الخبراء.

وذلك في مشروعات مشتركة بمجالات عدة، منها: الزراعة، ومقاومة الآفات، والمياه والإنتاج الحيواني، والعلاج بالإشعاع والطب النووي، والوقاية الإشعاعية، ومعالجة النفايات، والمركبات الصيدلانية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم “جامعات المعرفة الدولية”، فيما يتعلق بطلب مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري داخل مصر، الموافقة على إضافة 8 برامج دراسية جديدة.

وتتمثل البرامج الدراسية الجديدة، في: برنامج المالية، والتسويق الرقمي، والأعمال الدولية في الأزياء، وإنتاج الأفلام، والتسويق الدولي، وتصميم المنتجات، والإدارة الهندسية، وإدارة الإنشاءات ونظم معلومات المباني، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.