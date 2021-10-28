الحكومة توافق على التعاقد مع «ألستوم» الفرنسية لتصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة “ألستوم” الفرنسية؛ لتصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتلك القطارات.

ونص القرار على أن ذلك إلى جانب توريد معدات الصيانة اللازمة للورشة المخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها.

وذكر مجلس الوزراء أن ذلك يأتي في إطار رؤية وزارة النقل الهادفة إلى تطوير خطوط مترو الأنفاق التي تعمل حاليا بالفعل، والتي تم تشغيلها منذ فترة طويلة وتشمل الخطين الأول والثاني، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ إجراءات تطوير الخط الأول بالكامل، من خلال تحديث كافة الأنظمة، وتطوير وتحديث جميع الوحدات المتحركة بالخط.

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا بين قراراته قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والمنعقدة بتاريخ 22/8/2021، بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وشركة “جى والتر طومسون مصر”.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ بغرض استخدامها فى إقامة مدارس تعليم أساسي، وابتدائى، وإعدادى، وثانوى عليها.