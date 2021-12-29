طاقة

الحكومة توافق على التعاقد للبحث واستكشاف ركائز الرمال السوداء واستغلالها في مصر

نظراً للتغيير الذي طرأ على وصف مناطق التنجيم والخرائط المساحية
صفية حمدي 3:32 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 3:32 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في التعاقد مع هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء، في شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركائز الرمال السوداء واستغلالها في مصر.

وذكرت الحكومة في نص القرار أن ذلك نظراً للتغيير الذي طرأ على وصف مناطق التنجيم والخرائط المساحية، بحيث تتطابق مع التدقيق المساحي الذي تم على أرض الواقع.

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ووافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه اليوم بين قراراته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 4 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة، شمال الطريق الدائري في تقاطعه مع محور الفريق العصار بمحافظة القليوبية، للمساهمة في تنفيذ مشروعات “سكن لكل المصريين” والذى يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

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كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 29.06 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

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بقلم صفية حمدي

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