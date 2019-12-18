الحكومة توافق على اعتبار سوق الجملة بمدينة العريش من المشروعات القومية

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قرار باعتبار مشروع سوق الجملة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء من المشروعات القومية

وافقت الحكومة على مشروع قرارها باعتبار مشروع سوق الجملة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء والذي يُسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن ذلك يأتي في ضوء أهمية مشروع سوق الجملة بمدينة العريش.

وأوضح أن السوق يخدم أهالي المحافظة من خلال توفير السلع والمنتجات الرئيسية والهامة للمواطنين وبأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

واستعرض الاجتماع الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى تهم المواطنين.