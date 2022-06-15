الحكومة توافق على اتفاقية دعم استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.

وتمت الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودي في مصر، وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة.

وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ مزيد من المبادرات الاستثمارية في مصر.

وجاء في القرار أن مصر تلتزم وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة فى القطاعات التى يرغب الصندوق الاستثمار فيها.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على قيام محافظة المنوفية بإتمام إجراءات التعاقد مع شركة العهد الجديد للخدمات البيئية، لتقديم خدمات الجمع السكني والتجاري ونظافة الشوارع لحي شرق وغرب شبين الكوم بالمحافظة، ضمن جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية.