الحكومة توافق على إنشاء 4 فروع جديدة للبنك الأهلي و8 لـ«مصر» بمراكز الشباب

من منطلق الحرص على الاستغلال الأمثل لمنشآت ومرافق الدولة وتحقيق مردود اقتصاديّ جيد منها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على طلب البنك الأهلي المصري إنشاء فروع جديدة في أربعة مواقع بمراكز الشباب في ثلاث محافظات هي “الإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية”.

كما وافق أيضا مجلس الوزراء على طلب بنك مصر، بشأن استئجار ثمانية مقار بنظام حق الانتفاع في مراكز الشباب في 7 محافظات هي “سوهاج، وأسيوط، والبحيرة، والقاهرة، ومطروح، والدقهلية، والشرقية”.

وجاء في القرار أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على الاستغلال الأمثل لمنشآت ومرافق الدولة وتحقيق مردود اقتصاديّ جيد منها، بجانب توفير تمويل ذاتي لمراكز الشباب، يُمكنها من رفع مستوى الأداء للخدمات المتعددة التي تقدمها تلك المراكز.

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1677 لسنة 2017، رقم 42 المنعقد بتاريخ 1/10/2020، والذي تضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 15من سبتمبر 2020 بطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75 م2 .

وذكر أن الطرح بنظام التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل، وبسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية بخلاف نسبة الـ 5% مبلغ الصيانة لكل وحدة؛ وسيكون في محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في ناحية توشكى بمحافظتي أسوان والوادي الجديد، التي تضم قطع أراض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها بأغراض الاستصلاح والاستزراع.

وكذلك قطعة أرض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أغراض الاستزراع والاستثمار السمكي.