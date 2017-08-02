الحكومة توافق على إنشاء هيئتي المثلث الذهبي وتنمية الصعيد

المال- خاصترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع الحكومة لبحث ومتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المدرجة على أجندة الاجتماع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.واستعرض مجلس الوزراء تقريراً لمتابعة نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بشبه جزيرة سيناء، ومعدلات سير

المال- خاص

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع الحكومة لبحث ومتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المدرجة على أجندة الاجتماع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض مجلس الوزراء تقريراً لمتابعة نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بشبه جزيرة سيناء، ومعدلات سير العمل في العديد من المشروعات المنفذة أو الجاري العمل بها في القطاعات الخدمية والتنموية.

وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي أشار إليها التقرير فيما يتعلق بالنسب المرضية في تنفيذ المشروعات، آخذا في الاعتبار ما تتضمنه خطة التنمية من استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمضي في خطط البناء والتعمير، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

تناول التقرير مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتم وفق أحدث النظم العالمية بهدف ربط سيناء بالوادي لخدمة أهداف التنمية والاستفادة من الإمكانات الواعدة في هذه المنطقة. كما تطرق التقرير إلى نسب التنفيذ في مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق، وإنشاء التجمعات زراعية والعمرانية الجديدة، وإقامة المزارع السمكية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن تنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء السدود للحماية من أخطار السيول.

وكذا إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية وتزويدها بالتجهيزات المطلوبة، مع إحلال وتجديد عدد من المدارس وبخاصة في التعليم الفني في ضوء اهتمام الدولة بتطويره وتشغيل فصول جديدة، وإنشاء عدد من الملاعب وتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية لاستيعاب طاقات الشباب ورعاية مواهبهم.

وجاءت القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع اليوم كما يلي‪:‬

وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الصحة والسكان بشأن ضم المؤسسة العلاجية بالإسكندرية إلى المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقع بالقاهرة بتاريخ 19/6/2017 بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يهدف مشروع القرار إلى تطوير وتحديث خدمات السكك الحديد من خلال شراء الجرارات الجديدة، مع توفير أعمال الصيانة والدعم الفني وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة السكة الحديد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة سفاجا، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة للمضي قدماً في هذا المشروع القومي الكبير الذي يساهم في استثمار الثروات الطبيعية والبشرية في هذه المنطقة الواعدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة للمضي قدماً في هذا المشروع القومي الكبير الذي يسهم في استثمار الثروات الطبيعية والبشرية في هذه المنطقة الواعدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة‪ ‬(الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

ويأتي ذلك في إطار الحرص المستمر على إدخال التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لسد الثغرات وتلافي أوجه القصور ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أفرزها الواقع العملي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة مما سيسهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الآثار الإيجابية لكل نصوص القانون.

وفى ضوء اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أرض بمساحة 379.03 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة أسوان، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي وغابة خشبية بمدينة الرديسية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظ دمياط تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600م2 الواقعة بمنطقة العمارات الجنوبية، بالامتداد العمراني لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بالمجان لصالح شركة كهرباء دمياط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء على الجهد المتوسط عليها لخدمة المنطقة.



وافق مجلس الوزراء علي اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/7/2017 لعدد 20 تسوية.



في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالدولة، فقد تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم متابعة الموقف المتعلق بمشروع تطوير أرض المعارض بمدينة نصر والذي سبق وأن تمت الموافقة على طرحها بما يسهم في استغلالها الاستغلال الأمثل.

حيث يأتي ذلك بالتزامن مع قيام الدولة بتوفير مساحة أرض كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقراً لأرض المعارض الجديدة، والتي ستقام على أحدث الطرز العالمية في هذا المجال وباستخدام السبل التكنولوجيا المتطورة.

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، والتي يأتي ضمن أهدافها وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب صعيد مصر الأكثر احتياجاً، وتكون الأولوية في مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائداً تنموياً ونسب مرتفعة من التشغيل والعمل علي جذب استثمارات لصالح المناطق المستهدفة.