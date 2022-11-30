الحكومة توافق على إقامة 152 برج تقوية لشبكات المحمول في 20 محافظة للنفع العام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على اعتبار مشروعات إقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول لعدد 152 مشروعا على مساحة 150م2، لكل مشروع في 20 محافظة من مشروعات النفع العام، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما وافق مجلس الوزراء على تغيير الغرض من استخدام مساحة 234.73 فدان ناحية طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإشراف الفني على الأنشطة والمشروعات الصناعية التى تقام على المساحة المذكورة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ومختلف أجهزة الدولة المعنية.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 2.87 فدان ناحية مركز أبنوب لاستخدامها فى إقامة لوحة توزيع كهرباء، والثانية بمساحة 9.33 فدان ناحية مركز البداري لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء.

ووافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قرار الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.67 فدان ناحية مركز أبو قرقاص، في محافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين، وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.