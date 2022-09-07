الحكومة توافق على إقامة شركة «بدر وعصفور» بنظام المناطق الحرة فى المنيا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار بشأن إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت مسمى “شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية”، على مساحة إجمالية قدرها 211441 م2 بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، في محافظة المنيا.

وتمت الإشارة بالقرار إلى أنه من المقرر أن تقام المنطقة الحرة الخاصة بغرض تصنيع وتشكيل جميع الأجزاء المعدنية وغير المعدنية المتنوعة والمتعددة، لأجهزة التكييف المركزي، والشبكات متعددة الاستخدام، والمبادلات الحرارية، والثلاجات غير المنزلية، إلى وتشكيل وسحب المعادن، حيث يتم التصميم لجميع المنتجات باستخدام الكمبيوتر.

ويلتزم المشروع بالتصدير لخارج البلاد بنسبة لا تقل عن 80% لجميع الأنشطة، ويتيح فرص عمل لنحو 510 عاملين من بينهم 500 عامل مصري و10 أجانب فقط.

وذكر مجلس الوزراء في القرار أن الموافقة على إقامة هذا المشروع تأتي فى ضوء توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بمختلف القطاعات، خاصة قطاع الصناعة، الذى يعد أحد أهم القطاعات التى تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف المجالات، والحرص على تحقيق فائض فى الإنتاج للقيام بتصديره.

فضلاً عن دوره فى توفير العديد من فرص العمل، بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو المرجوة، واستثمار المزايا النسبية بمحافظة المنيا من حيث الموقع الجاهز، والعمالة الفنية المتواجدة بها لتوافر مدارس ثانوية صناعية ومعهد عال صناعي.