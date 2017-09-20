الحكومة توافق على إشراك مستثمرين في إدارة مهام بالسكك الحديدية

خاصوافقت الحكومة بالإجماع في اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وأوضحت الحكومة أن هذا التعديل " في إطار الجهود المبذولة لتحديث منظومة النقل بالسكك الحديدية، وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لس

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وافقت الحكومة بالإجماع في اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأوضحت الحكومة أن هذا التعديل ” في إطار الجهود المبذولة لتحديث منظومة النقل بالسكك الحديدية،

وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

ويتضمن التعديل تنظيم إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، مع التأكيد على أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية والشفافية، مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بالانتظام بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذا التأكيد على أهمية محافظة الملتزم على المرفق محل الالتزام وجعله صالحاً للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها الى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

كما تم إضافة نص لتغليظ عقوبات الحبس وتشديدها لتكون الحبس بدلاً من الغرامة، وذلك لحيازة مكونات أو مهمات السكة الحديد دون مستند، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال أو القمامة، أو مخلفات المباني، أو الإضرار بخطوط السكة الحديد والحفر بجوارها دون تصريح مسبق، وغيرها من المخالفات، وذلك بهدف وقف هذه التعديات التي تضر بمرافق الدولة وتهدد سلامة المواطنين.

وكان رئيس الوزراء نفى منذ أيام توجه خصصة السكك الحديدية.