الحكومة تنوى توطين 14 صناعة محلياً لتوفير 12 مليار دولار واردات سنوية

تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة إتاحة عدد من ‎الفرص الاستثمارية والصناعات لجذب كيانات تصنيع عالمية لتنفيذها فى السوق المحلية، لتغطية إجمالى واردات بنحو 12 مليار دولار يتم استيرادها سنويا وآخرها فى 2022.

وتشمل تلك الفرص – وفقا لعرض قدمته وزارة التجارة خلال اجتماعها منذ أيام مع لجنة الصناعة بمجلس النواب – عدة قطاعات حيوية منها تصنيع وإنتاج خامات الأدوية واللقاحات والأمصال والتى سجلت واردات فى 2022 بقيمة 4.1 مليار دولار، بجانب صناعة الصودا الكاوية، علاوة على الخامات التعدينية والورق بخلاف التعبئة والتغليف المعقمة والتتراباك.

«التجارة» تراهن على الإعفاءات الضريبية واسترداد جزء من المرافق لجذب المستثمرين

وتضمنت الفرص أيضا “البوليميرات” و”اللدائن” صاحبة الواردات بقيمة 3.3 مليار دولار فى العام الماضى، بجانب الأسمدة الفوسفاتية، والخيوط والأقمشة من الألياف الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة والمواسير والأنابيب غير الملحومة، بالإضافة إلى تصنيع المحركات ومستلزمات وسائل النقل.

وأوضحت وزارة التجارة أنه من المقرر منح تلك الصناعات عدة حوافز، منها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب – عدا القيمة المضافة – لمدة 5 سنوات وذلك للمشروعات الصناعية الإستراتيجية، واستعادة %50 من قيمة المرافق فى حال الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال نصف المدة.

وحددت الوزارة تلك الصناعات فى أعقاب عدة دراسات تناولت تحليل سلاسل القيمة المضافة لها وتحديد المواد الخام الأولية ومدى توافرها فى مصر، بالإضافة إلى عقد لقاءات واجتماعات من خلال مجلس الوزراء مع رجال الأعمال من القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين ومجالس الأعمال للوصول إلى توافق على أهم الصناعات الإستراتيجية.

وكشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعه بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجارى تمهيدا لإحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره.

وقال “سمير” إن تلك الفرص تستهدف صناعات إستراتيجية على رأسها الصناعات الغذائية والدوائية ، موضحًا أن المشروع حاليا يتم مراجعته فى وزارة العدل.

وشدد على أن الوزارة تحرص على استقطاب صناعات جديدة للوصول إلى %20 من الناتج القومى.

وخلال الاجتماع، استعرض “سمير” المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة فى آخر 9 سنوات بعدما بلغ حجم ناتجه الإجمالى 1.2 تريليون جنيه فى 2022 مقابل نحو 357 مليارا فى 2014، كما بلغ إجمالى الصادرات المصرية العام الماضى 35.8 مليار دولار مقابل 21.95 مليار فى 2014.

ولفت “سمير” إلى جهود الحكومة لدعم الصناعة ومنها صرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع وزارة المالية بإجمالى 56.7 مليار جنيه وإبرام الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، وتوقيع 7 اتفاقيات تجارية دولية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى.

وأشار إلى أنه بتحليل الصادرات المحلية تم منح الأولوية للصناعات المرتبطة بأخرى، ولذلك تم تحديد 92 فرصة لتصنيع مستلزمات إنتاج لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتم البدء من خلال تخصيص 160 قطعة أرض مساحتها حوالى 1.252 مليون متر كاستثمارات 17 مليار جنيه.